В Пермском крае мужчина убил родного брата

В Березниках мужчина убил родного брата. Фото: Василий Вахрин

В Березниках 10 апреля произошло убийство. В СКР по Пермском краю рассказали подробности. В этот день двое братьев и их мать праздновали день рождения, выпивали. Затем между мужчинами случилась ссора, 47-летний мужчина схватился за нож и ударил им своего 51-летнего брата. Мужчина умер на месте.

- В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, сообщает СКР по Пермскому краю. - Следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.