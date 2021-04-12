В аэропорту Перми из-за тумана задерживаются несколько рейсов

В аэропорту Перми задерживаются рейсы. Фото: Василий Вахрин

В Перми сегодня утром лег сильный туман, такой, что в аэропорту Перми произошла задержка трех рейсов авиакомпании «S7 Airlines» (№ 1160) Пермь - Москва (Домодедово) и «Аэрофлот» (№ СУ 1219, № СУ 1395) Пермь - Москва (Шереметьево). Рейсы регулярные.

Два рейса авиакомпаний «S7 Airlines» (№ 1159) и «Россия» (№ FV 6581) из Москвы и Санкт-Петербурга направлены для посадки на запасной аэродром в Екатеринбург.

- Оказание пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Пермской и Свердловской транспортных прокуратур, - сообщили в ведомстве.

По информации табло на сайте пермского аэропорта, пассажиры задержанных рейсов уже проходят регистрацию.

В пресс-службе аэропорта "Пермь" дополнили информацию. На данный момент известно, что рейс из Сочи приземлился в аэропорту Кирова. В Уфу прибыл рейс Краснодар – Пермь. Экипажи других бортов приняли решение не вылетать из аэропортов.

- Туман постепенно рассеивается. Все перенаправленные в другие аэропорты воздушные суда приземлились в Перми, другие ожидаем на прилет в ближайшее время, - сообщает пресс-служба пермского аэропорта.