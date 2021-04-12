Синоптики обещают теплое начало недели в Пермском крае

В Прикамье в ближайшие дни будет по-весеннему тепло. Фото: Василий Вахрин

В Пермский край наконец пришла теплая весна. Синоптики обещают ближайшие дни без дождей и до + 16 градусов.

Сегодня 12 апреля ожидается переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1º, по востоку местами до +5º, днем 10-15º.

Во вторник 13 апреля преимущественно без осадков. Ветер южный 2 м/с. Температура воздуха ночью -3,+5º, днем 10–16º.

14 марта ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 4 м/с. Температура воздуха ночью -1,+6º, днем 9–16º.