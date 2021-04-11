Пермяки могут выбрать логотип для команды КВН «Сборная Пермского края»

Фото: скрин с портала "Управляем вместе".

Команда КВН «Сборная Пермского края» недавно прошла в высшую лигу и будет представлять регион в телевизионной версии игры на Первом канале. А накануне всех желающих пермяков попросили поучаствовать в голосовании и помочь команде в выборе логотипа.

- Логотип для команды КВН «Сборная Пермского края» будут использовать на флагах, футболках болельщиков и сувенирах, - сообщает издание Бизнес-класс. - Голосование пройдет до 22 апреля на портале «Управляем вместе». На выбор представлены три варианта логотипа: «Веселый медведь», «Двойной пермяк, пожалуйста!» и «Остро».

Пермские КВН-щики написали в своей группе «Все честно, никаких накруток, какой логотип победит, тот и появится на флагах, футболках и всем остальном».