«Пятеро детей оказались в больнице». Жители пермской девятиэтажки пожаловались на невероятно едкий запах в подъезде

ЧП случилось в девятиэтажке на Подводников, 13. Фото: Василий Вахрин

10 апреля в девятиэтажке на Подводников, 13 в Перми произошло ЧП. По подъезду высотки начал разноситься невероятно едкий запах, от которого спрятаться можно было только на балконе. Жильцы позвонили спасателям и в «скорую помощь».

- В ходе разведки было установлено, что в подъезде неизвестный распылил перцовый баллончик, - сообщил «КП»-Пермь источник, знакомый с ситуацией. – Есть пострадавшие с сильным першением в носоглотке. Прибывшие медки «скрой помощи» осмотрели жильцов и приняли решение о госпитализации для дальнейшего наблюдения пяти детей, живущих поблизости от места происшествия.

В итоге врачи увезли в больницу пять жителей дома в возрасте восьми до 13 лет. Пострадавшим оказана медпомощь, они находятся под наблюдением.