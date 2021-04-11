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Происшествия11 апреля 2021 16:06

«Пятеро детей оказались в больнице». Жители пермской девятиэтажки пожаловались на невероятно едкий запах в подъезде

Пока не подъехали спасатели и «скорая», спасения жильцы искали на балконах
Алена ОВЧИННИКОВА
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ЧП случилось в девятиэтажке на Подводников, 13.

ЧП случилось в девятиэтажке на Подводников, 13.

Фото: Василий Вахрин

10 апреля в девятиэтажке на Подводников, 13 в Перми произошло ЧП. По подъезду высотки начал разноситься невероятно едкий запах, от которого спрятаться можно было только на балконе. Жильцы позвонили спасателям и в «скорую помощь».

- В ходе разведки было установлено, что в подъезде неизвестный распылил перцовый баллончик, - сообщил «КП»-Пермь источник, знакомый с ситуацией. – Есть пострадавшие с сильным першением в носоглотке. Прибывшие медки «скрой помощи» осмотрели жильцов и приняли решение о госпитализации для дальнейшего наблюдения пяти детей, живущих поблизости от места происшествия.

В итоге врачи увезли в больницу пять жителей дома в возрасте восьми до 13 лет. Пострадавшим оказана медпомощь, они находятся под наблюдением.

ЧП