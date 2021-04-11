Больше всего заболевших коронавирусом в Перми и Чайковском

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 52 480 случаев коронавируса. Фото: архив "КП"

В краевом оперштабе сообщили о территориях, где были выявлены новые заболевшие COVID-19 в Пермском крае на 11 апреля 2021 года. Всего было выявлено 109 случаев коронавирусной инфекции в 20 территориях края.

- В краевой столице COVID-19 подтвержден у 57 пациентов, - сообщил оперштаб. - В Чайковском округе коронавирусная инфекция диагностирована у девяти жителей, в Бардымском - у семи, в Чусовском округе - у шести. По четыре инфицированных выявлено в Октябрьском округе и Пермском районе. В Лысьвенском и Добрянском округах COVID-19 подтвержден у трех жителей.

В четырех территориях – Березниках, Кизеле, Соликамском и Березовском округах – выявлено по два случая. В восьми территориях обнаружено по одному случаю инфекции: это Краснокамский, Суксунский, Чернушинский, Куединский, Сивинский, Красновишерский, Осинский и Александровский округа.

Всего в Пермском крае выявлено 52 480 случаев коронавируса.