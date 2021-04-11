Из-за ЧП в отеле в центре Перми эвакуировались 15 человек

На подобные вызовы пожарные расчеты автоматически выезжают по второму номеру сложности. Фото: Василий Вахрин

Вечером в субботу, 10 апреля к отелю «Прикамье» в центре Перми подъехали несколько пожарных машин. Отель расположен на Комсомольском проспекте, 27 и около 17.00 часов на первом этаже здания здесь произошло замыкание электропроводки. Сотрудники отеля позвонили в дежурную часть МЧС.

- Пожарные расчеты на такие вызова автоматически выезжают по второму номеру сложности, - сообщили «КП» специалисты. – Короткое замыкание произошло на первом этаже, из помещения самостоятельно эвакуировались 15 человек. Последующего горения удалось избежать, в 17.20 тревоге был дан отбой, пострадавших нет.