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Пропавшего в Перми 31-летнего Антона нашли погибшим. Об этом корреспонденту "КП" сообщила сестра мужчины Надежда.

Напомним, 31-летний Антон пропал 20 марта. В тот день он был в микрорайоне Запруд. Мужчина переписывался с сестрой, а потом перестал выходить на связь. Тогда Надежда обратилась в полицию и опубликовала запись о розыске в социальных сетях. Все это время мужчину искали волонтеры, полицейские и родственники. 11 апреля Надежда сообщила, что ее брата нашли погибшим.

- Его тело обнаружили в микрорайоне Запруд. Он умер от остановки сердца. Накануне мы его похоронили. Спасибо всем, кто помогал в поисках, - сказала Надежда.

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