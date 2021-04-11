Годовалый малыш из Перми проглотил суперклей

Приехавшие врачи осмотрели пострадавшего малыша и приняли решение о госпитализации. Фото: архив "КП"

В Перми годовалый малыш случайно проглотил суперклей. ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Хабаровской. Пока родители были заняты своими делами, малыш нашел в квартире яркий тюбик и, как это обычно делают все дети, потянул его в рот.

Родители обратили внимание на плачущего мальчика, а затем увидели в его в руках поврежденный тюбик суперклея.

Ребенку вызвали «скорую помощь», приехавшие врачи осмотрели пострадавшего и приняли решение о госпитализации ребенка. Малыша увезли в Краевую детскую клиническую больницу.

«КП» сделала запрос в больницу, чтобы выяснить состояние пострадавшего мальчика. Информацию об этом опубликуем.