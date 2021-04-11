В МЧС рассказали, какие требования нужно соблюдать владельцам частных жилых домов и садоводческих товариществ. Фото: Василий Вахрин

С 19 апреля в Прикамье вводится пожароопасный режим, постановление об этом было подписано Правительством Пермского края. В этот период владельцам частных жилых домов, садоводческих товариществ следует быть предельно внимательными и осторожными в момент применения открытого огня, тем более, если их объект приближен к лесной зоне.

- Применение открытого огня будет допускаться в специально отведенных местах, в котлованах, вырытых ямах – на расстоянии минимум 50 метров от зданий и сооружений, так же минимум 100 метров от хвойных лесов и не менее 30 метров – от лиственных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по пермскому краю. - На садовом участке, на открытой территории необходимо использовать специальное оборудование из негорючих материалов (мангал, жаровни, тандыр). Использование будет не запрещено, но необходимо выдержать определенные расстояния: до здания мангал должен быть установлен на расстояние не менее 5 метров, и в радиусе 2 метров территория должна быть очищена от всех горючих материалов.

На каждом садовом участке имеются ряд построек – жилой дом, баня, сараи. Между ними есть противопожарные расстояния – должны быть очищены от сгораемого мусора, не допускается складирование различных материалов. Также рекомендуется провести ревизию электричества и электропроводки и печного отопления.