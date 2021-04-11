В Перми рыбаков со льда Камы разгоняли сиренами

Спасателям пришлось включать сирены, чтобы разогнать рыбаков с хрупкого льда. Фото: Василий Вахрин

В субботу, 10 апреля утром в Перми на льду реки Камы возле Камской ГЭС собрались порыбачить около 30 рыбаков. Любители подледного лова вышли на хрупкий весенний лед и пробурили лунки, прекрасно зная об опасности. На предупреждения рыбаки не реагировали и уходить не собирались, поэтому очевидцы позвонили в оперативные службы города.

На место происшествия выехала полиция, специалисты ГИМС и спасатели. Чтобы согнать рыбаков со льда, бригаде спасателей пришлось включить сирены на служебных автомобилях. Только после этого рыбаки собрались и пришли на берег. С ними провели разъяснительную беседу, пострадавших удалось избежать.

Напомним, ранее «КП» уже писала о том, насколько коварен весенний лед и давали советы от спасателей, как себя вести, если все-таки провалились в холодную воду.

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