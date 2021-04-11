«Плюс 109». В Прикамье опубликована свежая статистика по коронавирусу на 11 апреля 2021 года

В больницах края сейчас находятся 689 человек, 51 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Фото: архив "КП"

Опубликованы данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. 11 апреля 2021 года Пермском крае было выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 88 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 480 человек, - сообщили в краевом оперштабе. – Среди 109 новых инфицированных 41 мужчина, 68 женщин и девять детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 10 человек, от 30 до 49 лет – 25 человека, 42 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет.

Заболевшим назначено лечение. В больницах края сейчас находятся 689 человек, 51 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. А вот выздоровели и закрыли больничный лист за предыдущие сутки 101 человек.