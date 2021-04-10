Пермь встречает чемпионов фигурного катания

Поклонницы готовы к встрече с кумирами. Фото: Инстаграм teamzagitova

Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили - что ни имя, то практически легенда фигурного катания.

Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», собравшее ярких фигуристов, должно было состояться в Перми еще в прошлом году. Но коронавирус лишил нас этого удовольствия.

И только спустя год чемпионы и призеры мира и олимпийских игр добрались до Перми.

Фанаты Алины Загитовой уже сняли приветственное фото на фоне самого знаменитого арт-объекта - "Счастье не за горами".

Тем временем фигуристы разминаются в УДС "Молот". Команда teamtutberidzee выложила в Инстаграм видео с Евгенией Медведевой.