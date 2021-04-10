В Перми в воскресенье ожидается мокрый снег

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В воскресенье погода в Перми радовать не будет. МЧС по Пермскому краю предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях. По данным Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 11 апреля пройдут осадки - дождь и мокрый снег, - местами сильные.

- 11 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, - сообщили синоптики. - Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-восточный, южный, будет дуть со скоростью 3–8 метра в секунду, днем юго-западный, западный 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью от ноля до +5 градусов, при прояснениях до 5 градусов холода. Днем 5–10°, по югу местами до 15 градусов.