Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 22 территориях Пермского края

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Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшие сутки в Прикамье выявлено 110 случаев коронавирусной инфекции. Заболевшие обнаружены в 22 территориях края.

Более половины из них- 68 - в Перми. По четыре человека заболели в Добрянском, Бардымском и Ординском округах, по три – в Чернушинском, Нытвенском, Чусовском и Осинском городских округах. В четырех территориях – Кудымкаре, Березниках, Октябрьском и Куединском округах – выявлено по два случая.

И по одному заболевшему - в Губахе, Краснокамском, Суксунском, Сивинском, Лысьвенском, Красновишерском городских округах, Александровском и Кудымкарском муниципальных округах, Большесосновском районе и ЗАТО Звездный.

Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 52 371 случае коронавируса.