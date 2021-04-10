В Перми на улице Попова возникли огромные пробки

Фото: группа ВК "Подслушано Пермь"

Начавшаяся утром 10 апреля реконструкция улицы Попова ожидаемо привела к образованию огромных пробок. Напомним, две полосы движения - от моста к центру города - закрыты. Автомобилям и автобусам предложено объезжать закрытый участок по улицам Окулова и Монастырской.

"Опоздали с ребенком в школу, хотя выехали за час", "Утром в 9 часов там простоял минут 40", - возмущаются в соцсетях пермяки.

Часть водителей объезжают пробки по тротуарам и дворам домов по улицам Петропавловская, Монастырская и Советская. Пешеходы с трудом пробираются через улицы. Продлится ремонт до конца лета.

- Сотрудники Пермской дирекции дорожного движения начали корректировать работу светофоров, чтобы максимально увеличить пропускную способность улиц Окулова, Крисанова и Петропавловской, - сообщили в администрации Перми. - Автомобилистам рекомендуется объезжать через Красавинский мост или по дамбе КамГЭС.