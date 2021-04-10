Пермский полицейский начал служить в Африке

Михаил Овчинников (справа) и Юрий Линьков в Судане. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Двое российских полицейских вошли в состав Временных сил Организации Объединенных Наций по безопасности. Начальник ОУР ОП № 1 УМВД России по Перми подполковник полиции Михаил Овчинников и заместитель начальника отдела следственного управления УМВД России по городу Хабаровску подполковник юстиции Юрий Линьков прибыли в качестве полицейских-советников в Абьее.

Подполковник полиции Михаил Овчинников Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Район Абьей – спорная территория на границе Северного и Южного Судана. Единственный транспорт, на котором можно попасть на его территорию – это вертолет ООН.

- Официальной полиции в Абьее нет, ее роль исполняют местные добровольные народные дружинники, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Для защиты гражданского населения в 2011 году были учреждены миротворческие силы ЮНИСФА.

Помимо двух прибывших российских правоохранителей, в районе Абьей по контракту в должности советника по вопросам сексуального и гендерного насилия работает представитель УМВД России по Вологодской области подполковник внутренней службы Наталия Емельянова.