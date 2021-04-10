"Плюс 110". Больше половины заболевших коронавирусом в Пермском крае - старше 50 лет

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10 апреля в Пермском крае выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 89 – амбулаторно на дому. По данным Роспотребнадзора, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 371. В числе 110 новых инфицированных 13 детей. Из взрослых от 15 до 29 лет – 10 человек, от 30 до 49 лет – 24 человека, 39 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет.

- Таким образом, более половины пациентов с подтвержденным за сутки COVID-19 – лица в возрасте 50 лет и старше, - отмечает официальный сайт правительства Пермского края.

Выздоровело за все время пандемии – 47 202 человека, скончались свыше двух тысяч – 2021.