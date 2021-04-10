В Перми сообщили о минировании школ, детских садов, аэропорта

Здание аэропорта проверили Фото: архив "КП"

В пятницу, 9 апреля, на адреса электронной почты пермских судов стали приходить сообщения о минировании. В письмах говорилось о взрывных устройствах, заложенных в здания МВД, ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, судов, а также школ, детских садов и пермского аэропорта.

Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, здания, указанные в сообщениях, были проверены. Взрывные устройства нигде не обнаружены. На всякий случай было решено усилить пропускной контроль в эти здания.

Напомним, прошлой осенью подобные звонки и письма о «минировании» поступали регулярно. Да и этой весной из-за ложного сообщения пришлось эвакуировать учеников школы №2.

Правоохранительные органы напоминают о предусмотренной законодательством уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.