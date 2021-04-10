Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева и другие титулованные фигуристы приехали в Пермь

Фото: Инстаграм Элизабет Турсынбаевой

Звездный десант самых титулованных фигуристов планеты высадился в Перми. Вечером 10 апреля в УДС «Молот» состоится ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Пермские зрители увидят олимпийскую чемпионку, чемпионку мира Алину Загитову, двукратного серебряного призера Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, двукратную чемпионку России, серебряного призера чемпионата Европы Анну Щербакову, чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву, серебряного призера чемпионата Мира Элизабет Турсынбаеву, бронзового призера чемпионата Европы Мориса Квителашвили.

Это шоу должно было состояться 3 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на год. Ранее купленные билеты действительны. Но в кассах ледового дворца еще достаточно билетов на шоу "Чемпионы на льду".

УДС «Молот»

Ул. Лебедева, 13

10 апреля в19.00 (0+)

Билеты: 1300 -2500 рублей.