В Перми открылась выставка Сальвадора Дали

"Капричос Гойя Сальвадора Дали". Фото предоставлено PS Gallery

В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка Сальвадора Дали - одного из самых известных художников ХХ века. Проект «Сюрреализм – это Я», представленный Санкт-Петербургской галерей современного искусства PS Gallery, объединил оригинальные произведения Сальвадора Дали, скульптурные формы и мультимедийный формат «ожившие полотна».

- Основная часть экспозиции представит многообразие творчества Дали как графика, - рассказал коллекционер, владелец PS Gallery Павел Башмаков. - Также зрители увидят три скульптуры из стекла, две из которых только недавно вошли в состав нашей коллекции и экспонируются впервые. А в мультимедийном зале ценителей искусства и ярких впечатлений ждут «Живые сны Сальвадора Дали» - настоящее погружение в мир сюрреализма.

Экспозиция представляет подлинные графические серии мастера, которые ранее не выставлялись в Перми: это офорты Сальвадора Дали к бессмертному «Фаусту», «Капричос Гойи Сальвадора Дали», «Божественная комедия», «Посвящение Леонардо да Винчи», «Дон Кихот», «Бестиарий Лафонтена», «Озорные сны Пантагрюэля», «Воспоминания Казановы», «Наука любви. Овидий».

Центральный выставочный зал

Комсомольский пр., 10

Режим работы: вторник - воскресение с 11.00 до 20.00.

Билеты: 250 - 400 руб.

Выставка продлится до 30 мая. (16+).