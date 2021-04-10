«Денег на цветы не хватило». В Пермском крае романтичный грабитель похитил букет роз

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«Белые розы, белые розы, беззащитны шипы», - только и остается теперь петь 25-летнему парню из Краснокамска. Накануне ночью он общался с двумя девушками. Молодые люди вначале выпили, а потом пошли гулять по ночному городу. Романтическая прогулка навеяла мысли о цветах. И тогда парень зашел в цветочный магазин на улице Энтузиастов. На глазах продавца он взял букет из 10 белых роз стоимостью 850 рублей и скрылся.

- Девушка сразу же позвонила в дежурную часть, она хорошо запомнила приметы грабителя и сообщила их полицейским, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый местный житель. Оперативники задержали его. Молодой человек рассказал, что похитил букет, так как у него не хватило денег на его оплату. Цветы он хотел подарить тем двум девушкам, с которыми гулял.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».