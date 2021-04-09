В Перми двое молодых парней избили и ограбили таксиста

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В декабре прошлого года двое молодых пассажиров неожиданно напали на таксиста. Одному из них было 17 лет, другому 18.

- В салоне автомобиля такси они потребовали от водителя передать им денежные средства и имущество, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - Получив отказ, они нанесли ему множественные удары по голове и телу, после чего водитель вынужден был передать им 300 рублей.

Но даже получив деньги, грабители продолжали избивать водителя. К счастью, тот смог вырваться от них.

- Ему удалось выбежать из салона автомобиля и вызвать сотрудников полиции,- объяснили следователи.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемым в ограблении грозит до 7 лет лишения свободы.