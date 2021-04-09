В Перми двух подростков будут судить за рэкет

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В краевом центре на скамье подсудимых скоро окажутся два подростка – 14-ти и 16-ти лет. Несмотря на их юный возраст, им грозит нешуточное наказание – до 7 лет лишения свободы. Ведь судить их будут по тяжкой статье – о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Вымогали деньги юные рэкетиры у своих сверстников, при этом «заработать» они успели меньше 7 тысяч рублей. За каждую тысячу они теперь могут провести по годику далеко от дома. Вменяют им два эпизода.

- В сентябре прошлого года несовершеннолетние, заранее договорившись, вымогали у 15-летнего знакомого школьника под угрозой применения насилия денежные средства, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Опасаясь за свою жизнь и здоровье, подросток передал обвиняемым деньги в сумме 2,5 тысяч рублей. В том же месяце обвиняемые совершили аналогичное преступление в отношении другого 15-летнего школьника, получив от него под угрозой применения насилия 3 тысячи 900 рублей.

Пока шло следствие, родители подростков вернули деньги ограбленным. Материалы уголовного дела следователи передали в суд.