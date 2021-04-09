Карта "Тройка" теперь и в Перми. Фото: Анна Маркова

В Перми начали тестировать транспортную карту «Тройка». Она разработана для облегчения оплаты за проезд. Пополнять баланс можно в любом банкомате Сбербанка с личной карты.

Сейчас в Перми систему испытывают 100 человек, им уже раздали карты.

Тестовый период системы продлится 3 месяца. Затем «Тройка» будет работать и на других пригородных маршрутах, а в перспективе – распространиться на муниципальные автобусные, трамвайные пригородные железнодорожные маршруты.

Любой житель Прикамья сможет с 12 апреля получить карту «Тройка» бесплатно в кассах автовокзала Перми, а с 13 апреля – автовокзала Краснокамска.

После пилотного проекта карту «Тройка» можно будет купить в точках продаж транспортных карт за 50 рублей или за 100 рублей в специальном дизайне.

Кстати «Тройкой» можно будет расплатиться в общественном транспорте не только в Перми, но и в других городах, где работает система – Москва, Московская область, Тула, Ульяновск, Комсомольск-на-Амуре.