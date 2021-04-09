Карта "Тройка" теперь и в Перми.
Фото: Анна Маркова
В Перми начали тестировать транспортную карту «Тройка». Она разработана для облегчения оплаты за проезд. Пополнять баланс можно в любом банкомате Сбербанка с личной карты.
Сейчас в Перми систему испытывают 100 человек, им уже раздали карты.
Тестовый период системы продлится 3 месяца. Затем «Тройка» будет работать и на других пригородных маршрутах, а в перспективе – распространиться на муниципальные автобусные, трамвайные пригородные железнодорожные маршруты.
Любой житель Прикамья сможет с 12 апреля получить карту «Тройка» бесплатно в кассах автовокзала Перми, а с 13 апреля – автовокзала Краснокамска.
После пилотного проекта карту «Тройка» можно будет купить в точках продаж транспортных карт за 50 рублей или за 100 рублей в специальном дизайне.
Кстати «Тройкой» можно будет расплатиться в общественном транспорте не только в Перми, но и в других городах, где работает система – Москва, Московская область, Тула, Ульяновск, Комсомольск-на-Амуре.