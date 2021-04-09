«Т Плюс» обеспечила теплоснабжение детсада в Ленинском районе Перми

Фото: «Т Плюс»

ООО «Пермская сетевая компания» выполнило экстренные работы на участке тепловой сети, по которому в детский сад №36 в Ленинском районе Перми поступают отопление и горячая вода. Специалисты энергокомпании отремонтировали распределительную теплосеть диаметром 200 мм 1997 года постройки, износ которой составляет более 60%. Благодаря своевременным мерам социальный объект сейчас снабжается теплоэнергией в штатном режиме.

Кроме того, улучшена подача теплоресурса для ЦТП-15, от которого запитано 7 многоквартирных жилых домов (МКД) по ул. Екатерининская, А. Луначарского и Н. Крисанова. В результате для жителей указанных МКД улучшилось качество теплоснабжения.

«Обходчики теплосетей проявляют повышенное внимание к возможным утечкам на участках, к которым подключены социально-культурные объекты. Для энергетиков выполнение срочных ремонтов в таких случаях является приоритетной задачей. Поэтому подача теплоэнергии в детский сад №36 в Ленинском районе Перми была возобновлена максимально быстро», – отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

Сегодня в Перми масштабная замена требуется порядка 70% квартальных сетей, где обнаруживается большая часть повреждений в периоды пиковых нагрузок. Сейчас средний возраст трубопроводов уже превышает 25 лет, и им требуется их срочная замена. На обновление теплосетевой инфраструктуры краевой столицы направлено регуляторное соглашение между администрацией Пермского края и Пермским филиалом «Т Плюс», в рамках которого будет обеспечено дополнительное инвестирование в модернизацию теплосетей.