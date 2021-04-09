В Перми присяжные дважды оправдали мужчину, обвиняемого в смерти человека

В Перми присяжные дважды оправдали 47-летнего мужчину, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшее по неосторожности его смерть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми присяжные дважды оправдали 47-летнего мужчину, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшее по неосторожности его смерть.

В суде Свердловского района Перми рассказали, что в ноябре 2019 года подсудимый во время ссоры несколько раз ударил по голове знакомого, от чего он скончался на месте.

Приговором суда 7 декабря подозреваемого оправдали, а в феврале 2021 Пермский краевой суд отменил оправдательный приговор Свердловского районного суда, вынесенный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

Суд посчитал, что выявленные нарушения могли оказать воздействие на присяжных, повлиять на объективность вердикта при рассмотрении дела.

Уголовное дело направили на новое рассмотрение в тот же суд. Во время судебного разбирательства коллегия присяжных заседателей 25 марта снова оправдала обвиняемого.