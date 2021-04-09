Сквер «Семьи, любви и верности» или фонтан – это определят жители Кунгура

Проект сквера

В Кунгуре, на месте пустыря у церкви Успения Богородицы, может появиться новый сквер «Семьи, любви и верности». Или будет возрожден фонтан в микрорайоне Черемушки. Обе эти общественные территории вошли в перечень для голосования на всероссийской платформе za.gorodsreda.ru.

Напомним, в Пермском крае определены 38 общественных пространств в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах. Жители смогут сами выбрать проекты, которые будут благоустроены в 2022 году.

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, важно максимально вовлечь жителей в процесс выбора площадок для благоустройства.

- С помощью онлайн-голосования граждане могут высказать свое мнение и определить приоритетные направления развития общественных пространств, на которые в первую очередь должны обратить внимание краевые и муниципальные власти. Мы сделаем прорыв в благоустройстве и изменим ситуацию в лучшую сторону при участии жителей Прикамья» – подчеркнул глава региона.

Голосование за список территорий для благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая. Сделать свой выбор смогут жители в возрасте старше 14 лет. Чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться с помощью портала Госуслуги либо по номеру телефона.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Владимиром Путиным.