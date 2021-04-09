Пермяки смогут получить налоговый вычет за детский спорт

Проект будущего бассейна

Согласно закону, пермяки, как и все россияне, смогут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Он распространяется на несовершеннолетних детей и подопечных налогоплательщика. Спортивная организация должна находиться в перечне, который составляют регионы

Вычет можно получить на услуги стоимостью до 120 тысяч рублей. Максимальная сумма составляет 15,6 тысяч.

В Пермском крае недостаточно спортивных школ, примерно 48 (и краевых, и муниципальных). Школа водных видов спорта в Перми всего одна — небольшая, например, даже в Мотовилихинском районе она не может принять всех желающих.

Инфраструктура для водных видов спорта в городе Перми достаточно ограничена. Вариант решения данной ситуации – строительство новых спортивных объектов. В частности, в Мотовилихинском районе инвестор озвучил о планах строительства 50-метрового олимпийского бассейна на площадке бывшего стадиона «Молот». Краевой градостроительный совет уже одобрил концепцию территории. Однако проект должен пройти еще общественные слушания. В любом случае, для развития детского спорта, в частности, необходимы качественные спортивные объекты в каждом районе города Перми.

Возведение бассейна поддержали региональные федерации водных видов спорта и родители детей, посещающих секции в бассейнах – всего свыше 1800 человек. Инвестор и представители спортивной общественности уже начали проводить рабочие встречи по обсуждению конфигурации бассейна – проектируемые характеристики позволят проводить соревнования самого высокого международного уровня. Посещение бассейна и проведение секций для части жителей Перми станет бесплатным – инвестор в рамках социальных обязательств передает муниципалитету услуги на 250 миллионов рублей.

Для удобства посетителей бассейна рядом с ним построят многоуровневую автомобильную парковку, на крыше которой откроется самый большой в Перми фитнес-корт площадью свыше 2500 квадратных метров. Вокруг реновируемой территории проложат беговые и велодорожки протяженностью около 1 километра.

Напомним, в 2019 году «Единая Россия» предложила ввести льготу на оплату занятий детей в спортивных секциях. Координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что изменения положительно скажутся на здоровье будущих поколений.