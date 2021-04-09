В Пермском крае 110 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

Общее число смертей от опасной инфекции на сегодня – 2016. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пермском крае коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 110 человек. Большая часть – 101 из них лечатся амбулаторно, только 9 были госпитализированы. Роспотребнадзор сообщает, что среди заболевших 13 детей.

Скончались от коронавируса за последние сутки еще 5 человек. Общее число смертей от опасной инфекции на сегодня – 2016.

Кстати, сегодня Минздрав региона сообщило, что Пермский край поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции – 24 900 комплектов. Это самая большая партия «Спутника V» с начала иммунизации в регионе.

Минздрав сообщает, что препарат уже распределили между медорганизациями.На сегодняшний день всего в Прикамье поступило 136 062 комплекта «Cпутник V». Массовую вакцинацию жителей проводят 53 медицинские организации.