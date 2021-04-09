В Пермский край привезли крупную партию вакцины от коронавирусной инфекции

В Пермский край поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции - 24 900 комплектов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермский край поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции - 24 900 комплектов. Это самая большая партия «Спутника V» с начала иммунизации в регионе.

Минздрав сообщает, что препарат уже распределили между медорганизациями. На сегодняшний день всего в Прикамье поступило 136 062 комплекта «Cпутник V». Массовую вакцинацию жителей проводят 53 медучреждения.

На 9 апреля в регионе первым компонентом вакцины привиты 105 984 человек. 67 580 полностью завершили курс вакцинации.

Напомним, по последним данным Роспотребнадзора в Пермском крае коронавирусную инфекцию с начала пандемии выявили у 52 151 жителя.