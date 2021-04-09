Всероссийский Цифровой диктант: участвуем вместе!

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В России стартовала самая масштабная проверка цифровой грамотности — Всероссийский Цифровой диктант, партнером которой выступает компания «Ростелеком».

Задача Цифрового диктанта — прокачать цифровую культуру, развить способность защищать себя в сети и повысить уровень цифровых компетенций. Тестирование поможет проверить знания, которые необходимы каждому пользователю рунета, вне зависимости от профессии.

Диктант можно пройти прямо сейчас. Акция продлится до 24 апреля.

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Каждое тестирование включает 4 смысловых блока (3 основных и 1 дополнительный). Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.

Проверьте уровень компьютерной грамотности и получите рекомендации о том, как его повысить!

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