В Перми прокуратура назвала нарушения, которые обнаружила в столовых детских садов

В организации питания детей в садах Перми нашли нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столовых детских садов Индустриального района Перми прошли проверки. В них приняли участие сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

Во время проверок они выявили нарушения в хранении продуктов. Были факты, когда детям не давали горячие блюда на ужин, фактическое меню не совпадало с утвержденным. Также на инвентаре кухне не было маркировок. Дезинфицирующие средства использовались не по инструкции и ряд других нарушения.

- По результатам проверки в адрес руководителей образовательных организаций и предприятий, предоставляющих услуги по организации питания внесены 6 представлений, которые находятся на рассмотрении, - сообщает прокуратура Пермского края. Виновным лицам назначены наказания в виде административных штрафов в размере 3 000 рублей и предупреждений.