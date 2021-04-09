В Перми за убийство мужчины получили 37 лет тюрьмы на двоих

В Перми осудили двоих мужчин, они получили большие сроки заключения. Фото: Василий Вахрин

В Перми серьезные сроки заключения получили двое мужчин. Их осудили по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия». В СКР по Пермскому краю рассказали подробности преступления.

В декабре 2019 года, пьяные, они пришли к 62-летнему жителю микрорайона «Гайва». Избили, а потом задушили его тростью. Забрали из квартиры ноутбук и телевизор, которые сдали в ломбард.

Полицейские задержали подозреваемых, судебный процесс шел с участием присяжных, которые вынесли обвинительный вердикт.

- Приговором суда одному из осужденных назначено 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, другому 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СКР по Пермскому краю.