«Тепло и дождливо». Синоптики о погоде на выходные в Пермском крае

В Перми в выходные будет пасмурно и дождливо. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае синоптики обещают нам теплые выходные. Столбик термометра днем будет держаться на отметке выше 10 градусов, но не обойдется без дождей.

Сегодня 9 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой дождь. Ветер южный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью –1,+4º, днем +6,+11º.

В субботу облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер южный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5º, днем +7,+12º.

В воскресенье облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. Ветер западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5º, днем +9,+14º.