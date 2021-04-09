В Перми мужчину сбили на пешеходном переходе

В Перми автомобиль сбил мужчину. Фото: Кадр видео @chp_59_perm.

В Перми автомобиль сбил пешехода на переходе. Видео появилось в социальной сети. Сообщается, что ДТП произошло в микрорайоне Заостровка. Момент аварии попал на видеорегистратор. Видно, что один автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода. Мужчина начал пересекать дорог, пройдя до второго ряда на пешеходный переход на большой скорости выезжает другой автомобиль и сбивает мужчину.

«КП» уточняет в ГИБДД по городу Перми информацию о случившемся, информация будет дополнена.