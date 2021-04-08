«Т Плюс» проверит теплосети Перми на максимальную температуру

Фото: tplusperm

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в апреле 2021 года проведут испытания тепловых сетей при максимальных температурных значениях. Такие виды работ проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивой плюсовой температуре воздуха.

Это позволяет проверить надежность элементов теплосетевых коммуникаций, таких, как, например, П-образных, сальниковых и сильфонных компенсаторов для проведения ремонтов, если это необходимо. Сейчас это можно выполнить с минимальным дискомфортом для жителей. Отметим, что повышение температуры теплоносителя не отразится на платежах горожан – градусы, поданные в сеть сверх графика, не будут учитываться при начислении платежей.

Всего в краевой столице предстоит проверить 1367 км теплопроводов до вводов в здания. О датах проведения работ в каждом районе города жители будут уведомлены дополнительно, в том числе через УК/ТСЖ. Просим жителей быть предельно осторожными вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры и не приближаться к местам парения, а автолюбителей – не проезжать через парящие лужи.

Всю информацию о плановых работах на тепловых сетях можно уточнить в обслуживающих организациях – УК/ТСЖ, а также в Центральной диспетчерской службе Пермской сетевой компании по телефону (342) 243-72-99.