«Уралкалий» подтвердил соответствие международному стандарту IFA

Фото: "Уралкалий"

Один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений «Уралкалий» успешно прошел промежуточную проверку на соответствие международному стандарту Protect & Sustain Международной ассоциации производителей минеральных удобрений.

Международная ассоциация (IFA), объединяющая более 500 производителей минеральных удобрений из 80 стран мира, была основана в 1927 году. Она является единственной глобальной ассоциацией в отрасли.

Стандарт Protect & Sustain был разработан Ассоциацией в 2010 году c целью повышения уровня безопасности, надежности и экологичности производства удобрений. Добровольную сертификацию на соответствие стандарту Protect & Sustain уже прошли 59 компаний из 58 стран мира.

- Промежуточная проверка соответствия деятельности «Уралкалия» требованиям стандарта Protect & Sustain в очередной раз подтверждает высокий уровень управления всеми этапами производства, транспортировки и продаж калийных удобрений, а также приверженность Компании наилучшим практикам в вопросах обеспечения безопасности производства и экологичности продукции, - отметил Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий».