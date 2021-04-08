В Перми за два месяца больше 3000 человек не оплатили проезд в транспорте без кондуктора

42% пассажира без билетов столкнулись с техническими трудностями при безналичной оплате. Фото: Василий Вахрин

В Перми два месяца шло тестирование новой системы безбилетной оплаты проезда на двух автобусных и одном трамвайном маршрутах. В департаменте транспорта подвели итоги. За это время было перевезено 1,5 млн пассажиров. К концу эксперимента более 60% пассажиров стали использовать стационарные валидаторы, 17% пассажиров не оплатили проезд совсем.

Пассажиры стали заметно реже расплачиваться наличными деньги для оплаты проезда. К концу эксперимента таких платежей было всего 12%.

42% пассажира без билетов столкнулись с техническими трудностями при безналичной оплате. Всего за два месяца безбилетников выявили - 3 057.

Эксперимент показал, что нужно переводить систему пересадок в электронный формат: через транспортную карту.

- Это позволит существенно упростить процесс фиксирования пересадки: для этого будет достаточно повторно приложить свой проездной с валидатору в новом автобусе, - рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.