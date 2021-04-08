В Перми на рабочем месте умер зампредседателя Правления банка. Фото: архив "КП"

В Перми на рабочем месте умер зампредседателя правления банка. Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию несчастного случая.

Создана комиссия по расследованию под председательством государственного инспектора труда в Пермском крае. Эксперты устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

- В ходе расследования будет дана оценка условий труда на рабочем месте, включая организацию медицинских осмотров и соблюдения требований режима труда и отдыха, - сообщили в инспекции.