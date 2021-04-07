В Пермском крае 18-летний парень на «Ниве» сбил школьницу

ДТП произошло утром, когда девочка шла в школу. Фото: кадр видео ВКонтакте "ЧП Лысьва".

В Лысьве 7 апреля в 7.40 произошло ДТП. По улице Чапаева в сторону проспекта Победы двигался автомобиль «Нива». За рулем машины был 18-летний местный житель.

По предварительной информации ГИБДД по Пермскому краю, на пешеходном переходе он наехал на 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, шла в школу. Девочка получила травмы, на место вызвали «скорую помощь». Медики отвезли ее в больницу.

- В ходе проверки установлено, что молодой человек сел за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - По данному факту продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Пермского края призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, с учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость движения, быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам.