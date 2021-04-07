10 автобусов изменят маршрут из-за ремонта дороги в центре Перми

По-новому автобусы будут ходить с 10 апреля по 18 июня. Фото: Василий Вахрин

В Перми с началом реконструкции участка улицы Попова в районе Коммунального моста изменятся маршруты следования автобусов. Изменения коснутся автобусов № 6, 49, 7, 33, 41, 60, 15, 20, 53, 35 и маршрутных такси № 10т и № 7т в направлении от Коммунального моста. В обратном направлении все автобусы будут следовать без изменений.

По-новому автобусы будут ходить с 10 апреля по 18 июня.

Автобусы №6 и 49 в направлении станции «Пермь-2» будут идти по улицам Окулова, Крисанова и Ленина, далее по маршрутам следования. Временные остановки расположатся в районе домов №18 и №73 (корпус 4) по улице Окулова, домов №3 и №19 по улице Крисанова.

Автобусы №7, 33, 41 и 60 в направлении Комсомольского проспекта будут идти по улицам Окулова, Крисанова и Ленина, далее по маршрутам следования.

Автобусы №15, 20, 53, маршрутные такси №10т и №7т в направлении Центрального рынка будут следовать по улицам Окулова, Крисанова, Петропавловской и Попова, далее по маршрутам следования.

Автобус №35 в направлении города также пойдет по улицам Окулова, Крисанова и Петропавловской.

Напомним, актуальное расписание транспорта можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».