В Перми после реконструкции улицы Попова появится полоса для автобусов

В Перми с 10 апреля начнется реконструкция улицы Попова. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 10 апреля начнется реконструкция улицы Попова. Движение всего транспорта в сторону Коммунального моста к улице Петропавловской будет организовано в объезд по улицам Окулова и Крисанова. Реконструкция планируют завершить к концу лета.

В итоге на улице Попова появится дополнительная полоса для общественного транспорта. Также в рамках реконструкции улицы Попова будет проведено переустройство подземных коммуникаций.

– Количество полос движения на примыкании к улице Петропавловской увеличится. Будет три полосы вверх на подъем и две вниз, с расширением до четырех полос внизу, чтобы две полноценные полосы налево и две полосы прямо не препятствовали друг другу, - рассказали в МКУ «Пермблагоустройство».

Первый этап реконструкции стартует 10 апреля и продлится до 18 июня – будет ограничено движение транспорта по улице Попова на участке от улицы Монастырской до улицы Петропавловской.