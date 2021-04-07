Руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю принял участие в оперативном совещании СК России

Руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев принял участие в оперативном совещании в режиме со Следственным комитетом России. Фото: архив "КП"

Руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев принял участие в оперативном совещании в режиме видео-конференц-связи со Следственным комитетом России.

Повесткой совещания стала работа территориальных следственных органов по сообщениям о совершенных преступлениях. Глава СК России Александр Бастрыкин заслушал доклады подчиненных о ходе расследования отдельных резонансных уголовных дел, а также результаты доследственных проверок по некоторым происшествиям.

На совещании обсудили вопрос о том, что сотрудники региональных следственных подразделений теперь по-новому должны взаимодействовать с гражданами. Каждое сообщение независимо от способа поступления должно быть рассмотрено.

Глава СК России обратил внимание на необходимость при наличии оснований оперативного возбуждения уголовных дел о нарушении прав сирот и других лиц из категории социально незащищенных граждан, дольщиков и о долгах по заработной плате. Также Александр Бастрыкин обратил внимание на проблематику травмирования людей на железной дороге, в том числе «зацеперов», и отметил необходимость профилактической работы.

Руководителям всех подразделений, где зафиксированы недостатки, поручено проанализировать ситуацию и принять оперативные меры реагирования по их устранению.