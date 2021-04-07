Синоптики о погоде в Пермском крае с 7 по 9 апреля: утром гололед, днем до + 13

В Пермский край в ближайшие дни придет потепление. Фото: архив "КП"

В Пермский край в ближайшие дни придет потепление. Температура воздуха днем будет у отметки 10 градусов. Ночи пока синоптики прогнозируют морозные, поэтому с утра возможна гололедица. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 0,–5º, днем 5–10º.

8 апреля переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер восточный 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью –2,+3º, днем 6–11º.

9 апреля в регионе возможен дождь. Ветер южный 4–9 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью –1,+4º, днем 8–13º.