Коронавирус в Пермском крае обнаружили в 24 территориях за сутки

В Пермском крае за сутки коронавирус выявили в 24 территориях у 111 человек. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае за сутки коронавирус выявили в 24 территориях у 111 человек. По информации Роспотребнадзора, больше всего жителей с ковид обнаружили в Перми - 55. На втором месте по заболеваемости оказались четыре территории. По 5 жителей с COVID-19 в Карагайском муниципальном округе, Пермском муниципальном районе, Чайковском и Чернушинском городском округе.

В Соликамском и Чусовском городских округах по 4 случая коронавируса. По 3 в Березниках, Оханском городском, в Бардымском и Ординском муниципальных округах. По 2 случая в Березовском муниципальном округе, Краснокамском и Октябрьском городских округах.

По одному заболевшему в десяти территориях: Губаха, Кунгур, Большесосновский и Кунгурский муниципальные районы, Кишертский и Частинский муниципальные округа, Лысьвенский, Осинский, Очерский и Чердынский городские округа.