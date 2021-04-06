Самый известный токарь России вновь решил идти в депутаты

Фото: Законодательное собрание Пермского края.

На участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Заксобрание Пермского края заявился пермский токарь Валерий Трапезников.

Действующий депутат краевого парламента примет участие в борьбе за право выдвижения по единому краевому избирательному округу – региональная группа «Верещагинская № 24».

Напомним, в сентябре 2016 года Валерий Трапезников был избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края III созыва от регионального отделения политической партии «Единая Россия». Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Член Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия».

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