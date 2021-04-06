Райффайзенбанк поддержал 52 социальных проекта для пожилых людей

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк и благотворительный фонд «Хорошие истории» объявили победителей восьмого открытого конкурса социально-значимых просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст». Финансовую поддержку в размере до 100 тыс. рублей получили 52 проекта, направленных на вовлечение пожилых людей в активную социальную жизнь. Общий призовой фонд составил 4 млн рублей.

На грант претендовали 690 инициатив из 72 регионов страны. Организаторы конкурса провели более 500 консультаций и два вебинара для НКО и инициативных групп. Отборочный этап прошли 526 проектов, большая часть которых направлена на развитие и поддержание физического здоровья и творческих способностей пожилых людей, обучение оказанию первой медицинской помощи и освоению новых профессий.

«В этот раз в проекте участвовало почти в два раза больше инициативных групп. Мы рады поддержать идеи местного сообщества, дать им возможность развивать навыки социального проектирования, чтобы в будущем они могли самостоятельно получать необходимые средства для воплощения в жизнь своих идей. Для нас важно, чтобы работа в этой области была системной и приносила реальный, ощутимый результат», — сказала Дарья Здерихина, старший вице-президент, руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райффайзенбанка.

«В связи с пандемией и самоизоляцией появилась особая необходимость обучить пожилых людей, что нужно сделать, чтобы дождаться врачей и не навредить себе, в случае острых проблем со здоровьем. Благодаря победе в конкурсе мы закупим современные манекены, и пожилые люди смогут тренироваться в оказании первой медицинской помощи, — рассказала Лариса Гнедая, менеджер Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации „Российский Красный Крест“, один из лауреатов конкурса „Серебряный возраст“. — Очень важно поддерживать проекты, связанные с активностью старших. Ведь они дают возможность им быть нужными и активными».

Серебряный возраст — единственная в России программа грантов, направленная на помощь в решении проблем социальной изоляции и просвещения пожилых людей. Она действует с 2013 года. За это время экспертное жюри рассмотрело 1 292 заявки, из которых 239 проектов получили поддержку на общую сумму 22 млн рублей.