В Перми появится еще один фонтан

Проект будущего сквера. Фото: администрация Перми.

Городские власти сообщили о планах по благоустройству сквера на улице Макаренко в Мотовилихе.

- По проекту территория будет разбита на несколько функциональных зон, - сообщили в мэрии. - Здесь появится зона для проведения массовых мероприятий с фонтаном, детская игровая зона, спортивная площадка со скейт-парком и памп-треком, площадки для дрессировки собак, зоны отдыха с обустройством входных зон и беседок. Также будут установлены современные малые архитектурные формы, освещение, высажены деревья и кустарники.

Проект разработан так, чтобы максимально сохранить уже имеющиеся растения. Кроме того, дополнительно здесь будет высажено около 100 деревьев, 2,5 тысяч кустарников, 3,5 тысяч многолетних цветов.