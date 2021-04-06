Следователи назвали причину смерти пермских туристов, погибших в республике Коми

Место трагедии, где были найдены погибшие. Фото: СКР республики Коми.

Следственный комитет республики Коми возбудил уголовное дело по факту гибели туристов на в Национальном парке «Югыд Ва» по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». После схода лавины там погибли двое жителей Перми.

- 29-летний и 34-летний мужчины скончались от общего переохлаждения организма, - сообщает СКР по республике Коми. - 43-летний мужчина смог выбраться из-под снежного покрова самостоятельно. В рамках уголовного дела следственным путем будут проверены данные о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Напомним, 2 апреля под сход лавины попала группа туристов из Перми. Под толщей снега оказались двое мужчин - 29-летний Антон Тимофеев и 34-летний Андрей Сидоренко. Выжить удалось только 44-летнему Алексею Абрамову, который шел на снегоходе чуть ниже ребят.

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